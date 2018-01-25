المنسق الخاص لعملية السلام: الاستيطان الإسرائيلى متواصل رغم الإدانات الدولية





كتب محمد شرقاوى

قال المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف، إن الاستيطان الإسرائيلى متواصل رغم الإدانات الدولية، موضحًا أن المستوطنات الإسرائيلية تقوض عملية السلام.

وأضاف ميلادينوف خلال مؤتمر صحفى، أنه يدعو جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات.