المنسق الخاص لعملية السلام: الاستيطان الإسرائيلى متواصل رغم الإدانات الدولية

المنسق الخاص لعملية السلام: الاستيطان الإسرائيلى متواصل رغم الإدانات الدوليةالخميس، 25 يناير 2018 05:39 م
نيكولاى ميلادينوف
كتب محمد شرقاوى
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قال المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف، إن الاستيطان الإسرائيلى متواصل رغم الإدانات الدولية، موضحًا أن المستوطنات الإسرائيلية تقوض عملية السلام.
وأضاف ميلادينوف خلال مؤتمر صحفى، أنه يدعو جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات.
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