المرور يحرر 3276 مخالفة كلبش ويسحب 354 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرة

المرور يحرر 3276 مخالفة كلبش ويسحب 354 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرةالخميس، 25 يناير 2018 02:29 م
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مكبرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.
وأسفرت الحملات المرورية عن تحرير 3276 نموذج 125 مرور، و2662 مخالفة كلبش، وحجز 8 مركبات "توك توك"، و69 مخالفة سير النقل، و354 مخالفة سحب رخصة، و377 مخالفة دراجة بخارية، وحجز 4 سيارات بدون لوحات وتراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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