المرور: انتهاء عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار من الطرق السريعة





كتب عبد الرحمن سيد

انتهت عمليات شفط المياه من أعلى الطرق السريعة التى تسبب فى ظهور تراكمات مياه أعاقت حركة المرور للعديد من السيارات، وتم إعادة الحالة المرورية لطبيعتها، مع تواجد مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، لملاحظة حركة السيارات.

كانت المتابعات الميدانية رصدت تراكمات لمياه الأمطار بالطرق السريعة والدائرية ومنها الطريق الدائرى أمام برج سما المعادى، وأسفل نفق الأكاديمية اتجاه المعادى، وأسفل نفق سعد الدين الشاذلى القادم من الإسماعيلية اتجاة المعادى، ومنطقة الواحة والكليو 34 والكليو 70 والكليو 74 على طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم إخطار الجهات المعنية لشفط المياه، وانتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.