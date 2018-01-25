المحكمة العسكرية اللبنانية تحكم بالإعدام على 3 إرهابيين

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أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة، الأربعاء، حكما يقضى بإعدام شخصين قاما بذبح جنديين، كما حكمت المحكمة بالعقوبة ذاتها على متهم خطط لإقامة إمارة غير شرعية فى شمال لبنان.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبنانى أن مديرية المخابرات ألقت القبض على مطلوب يدعى "محمد أحمد عبد الغنى الحجيري" والملقب بـ"محمد دعد" لارتباطه بالإرهابى الهارب السورى صطام الشتيوي، المتورط الأساسى فى عملية التفجير التى استهدفت محلة برج البراجنة بتاريخ 12/11/2015.



وأشار بيان للجيش اللبناني، صدر مساء الأربعاء، أن الإرهابى الفار مشتبه فى مشاركته بقتل الرائد بيار بشعلانى والمؤهل خالد زهرمان ولعمله فى تجارة الأسلحة والذخائر الحربية مع المجموعات الإرهابية التى كانت تتواجد فى جرود عرسال، ونقله الأموال والمخدرات لصالح هذه التنظيمات ولمشاركته بالاعتداء على عدة دوريات للجيش اللبنانى فى بلدة عرسال.