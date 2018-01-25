video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المحكمة العسكرية اللبنانية تحكم بالإعدام على 3 إرهابيين

الخميس، 25 يناير 2018 02:01 ص
المحكمة العسكرية اللبنانية تحكم بالإعدام على 3 إرهابيين الجيش اللبنانى- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة، الأربعاء، حكما يقضى بإعدام شخصين قاما بذبح جنديين، كما حكمت المحكمة بالعقوبة ذاتها على متهم خطط لإقامة إمارة غير شرعية فى شمال لبنان.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبنانى أن مديرية المخابرات ألقت القبض على مطلوب يدعى "محمد أحمد عبد الغنى الحجيري" والملقب بـ"محمد دعد" لارتباطه بالإرهابى الهارب السورى صطام الشتيوي، المتورط الأساسى فى عملية التفجير التى استهدفت محلة برج البراجنة بتاريخ 12/11/2015.


وأشار بيان للجيش اللبناني، صدر مساء الأربعاء، أن الإرهابى الفار مشتبه فى مشاركته بقتل الرائد بيار بشعلانى والمؤهل خالد زهرمان ولعمله فى تجارة الأسلحة والذخائر الحربية مع المجموعات الإرهابية التى كانت تتواجد فى جرود عرسال، ونقله الأموال والمخدرات لصالح هذه التنظيمات ولمشاركته بالاعتداء على عدة دوريات للجيش اللبنانى فى بلدة عرسال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان يعتقل متشددا يشتبه فى صلته بهجمات على الجيش

أمريكا تحث لبنان على إبعاد حزب الله عن النظام المالى

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

لبنان اليوم



لا تفوتك
وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة