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الخميس، 25 يناير 2018 02:55 م
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المتحدث باسم الخارجية يهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير

الخميس، 25 يناير 2018 01:55 م
المتحدث باسم الخارجية يهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير أحمد أبو زيد


كتبت مريم بدر الدين
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حرص المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، على الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب أبو زيد :"نحتفل اليوم بذكرى ثورة 25 يناير التى انتصر فيها شعب مصر وجيشها العظيم لقيم الحرية والعدالة والكرامة.. وانتفض المصريون دفاعا عن مبادئها وأهدافها فى الثلاثين من يونيو".

وتابع :"كل عام وشعب مصر قادر على صنع المعجزات .. هذه حكاية وطننا على مر العصور".

 

الخارجية
الخارجية

 


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الخارجية

25 يناير



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