المتحدث باسم الخارجية يهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير

المتحدث باسم الخارجية يهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 ينايرالخميس، 25 يناير 2018 01:55 م
أحمد أبو زيد
كتبت مريم بدر الدين
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حرص المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، على الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب أبو زيد :"نحتفل اليوم بذكرى ثورة 25 يناير التى انتصر فيها شعب مصر وجيشها العظيم لقيم الحرية والعدالة والكرامة.. وانتفض المصريون دفاعا عن مبادئها وأهدافها فى الثلاثين من يونيو".
وتابع :"كل عام وشعب مصر قادر على صنع المعجزات .. هذه حكاية وطننا على مر العصور".
الخارجية
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