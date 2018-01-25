المتحدث باسم الخارجية يهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير





كتبت مريم بدر الدين

حرص المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، على الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب أبو زيد :"نحتفل اليوم بذكرى ثورة 25 يناير التى انتصر فيها شعب مصر وجيشها العظيم لقيم الحرية والعدالة والكرامة.. وانتفض المصريون دفاعا عن مبادئها وأهدافها فى الثلاثين من يونيو".

وتابع :"كل عام وشعب مصر قادر على صنع المعجزات .. هذه حكاية وطننا على مر العصور".