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الكويت تعرب عن أسفها من تصريحات رئيس الفلبين حول "العاملات الفلبينيات"

الخميس، 25 يناير 2018 04:01 ص
الكويت تعرب عن أسفها من تصريحات رئيس الفلبين حول "العاملات الفلبينيات" الرئيس الفلبينى


أ ف ب
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أعربت الكويت عن أسفها من تهديد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى،  بأنه قد يفرض حظرا دائما على إيفاد عمالة للكويت وسحب العاملين الفلبينيين.

وشددت الكويت على أنها لا تزال تنتظر تفاصيل عن حالات الوفاة والاغتصاب التى تحدث عنها دوتيرتي.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله "سبق وعبرنا عن أسفنا واستغرابنا".

وأضاف "الآن اسفنا واستغرابنا يتضاعف عندما نسمع مثل هذه التصريحات على لسان الرئيس الفلبين، خصوصا وأننا قد أوضحنا للمسؤولين الفلبينيين موقفنا حيال ما ذكره من حالات وطلبنا منهم تحديد الحالات التى أشاروا لها ولكن لم تصل لنا أى تفاصيل".

وتابع الجار الله "لدينا قانون للعمالة المنزلية وهو قانون متكامل وأشادت به الأوساط الدولية، وهذه العمالة محل تقدير وترحيب وهى تحظى بكل عناية واهتمام".

وأردف "نؤكد بأن أمامنا القانون، وهو الذى يحكم تواجدهم وعملهم".

وكانت الكويت استدعت الأحد سفير الفيليبين لديها وطلبت ايضاحات.

وفى وقت سابق، هدد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، الأربعاء، بأنه قد يفرض حظرا دائما على إيفاد عمالة للكويت وسحب العاملين الفلبينيين من هناك إذا ما تعرضت أى خادمة فلبينية أخرى للاغتصاب وفارقت الحياة.

 

 


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