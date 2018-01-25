القبض على 7 هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على 7 متهمين هاربين من الأحكام من بينهم 3 متهمين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية و4 متهمين آخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام جهات التحقيق فى حملة أمنية لتنفيذ الأحكام.

كان العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية يفيد بضبط كل من المتهم "محمود.م.أ"35 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5041 لسنة2016 جنايات قسم أول الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة"سلاح نارى" والمتهم "علاء.م.ص"33 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6933 لسنة 2016 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "عيد.ح.م"44 عاما سائق ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2315 لسنة2016 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"استعراض قوة".

كما تمكن ضباط الحملة من ضبط كل من المتهم "خالد.ج.م"38 عاما مقيم دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3787 لسنة2017 جنح مركز فايد بتهمة"ضرب" والمتهم "عمرو.ع.ا"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 336 لسنة 2018 جنح مركز فايد بتهمة "سرقة" والمتهم "محمد.م.ا"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 64 لسنة2011 جنايات عسكرية جزئى بورسعيد بتهمة"سلاح نارى" والمتهمة "منى.ح.ع"27 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم397 لسنة2018 جنح مركز التل الكبير بتهمة"نصب".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.