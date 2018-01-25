القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وسلاح فى حملة أمنية بدمياط





دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية أمن دمياط بقيادة اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط حملة بمنطقة الشعراء دائرة مركز دمياط، اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وفرع الأمن العام مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط الآتى :-

"محمد ح" 26 عاما عاطل ومقيم بناحية الشعراء دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى ( 500 ) جرام ومبلغ مالى (160) جنيها،

و"أحمد ح .ك" 38 عاما عاطل ومقيم بناحية الشعراء دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، و"مجدى م .ا" 32 عاما عاطل ومقيم بناحية الشعراء دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 1.5 ) كيلو جرام ومبلغ مالى (80) جنيها.