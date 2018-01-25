القبض على مساعد شرطة حاول تهريب هاتف محمول لأحد السجناء بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

ألقت مباحث سجن ليمان المنيا، القبض على مساعد شرطة حاول إدخال هاتف محمول لأحد السجناء بمقابل مالى.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، يفيد بضبط "ف. ص" مساعد شرطة، داخل سجن ليمان المنيا، وبحوزته هاتف محمول كان يخفيه.

وبمواجهته أقر بحيازته للهاتف لإدخاله لنزيل فى الليمان محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد مقابل 300 جنيه، وتحرر محضرا برقم 187 لسنة 2018 جنح قسم المنيا الجديدة.