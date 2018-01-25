القبض على مساعد شرطة حاول تهريب هاتف محمول لأحد السجناء بالمنيا

القبض على مساعد شرطة حاول تهريب هاتف محمول لأحد السجناء بالمنياالخميس، 25 يناير 2018 01:37 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
ألقت مباحث سجن ليمان المنيا، القبض على مساعد شرطة حاول إدخال هاتف محمول لأحد السجناء بمقابل مالى.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، يفيد بضبط "ف. ص" مساعد شرطة، داخل سجن ليمان المنيا، وبحوزته هاتف محمول كان يخفيه.
وبمواجهته أقر بحيازته للهاتف لإدخاله لنزيل فى الليمان محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد مقابل 300 جنيه، وتحرر محضرا برقم 187 لسنة 2018 جنح قسم المنيا الجديدة.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة