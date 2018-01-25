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القبض على عاطلين بحوزتهما 34 قطعة حشيش بالمنوفية

الخميس، 25 يناير 2018 10:32 م
القبض على عاطلين بحوزتهما 34 قطعة حشيش بالمنوفية حشيش -أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث بندر شبين الكوم برئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس المباحث، من القبض على عاطلان بحوزتهما 34 قطعة حشيش بقصد الإتجار بدائرة القسم.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد القبض على " ع و ا " 20 سنة، عاطل ومقيم بالعزبة الغربية بشبين الكوم، بحوزته 8 قطع حشيش وهاتف محمول، بقصد الإتجار، كما تم القبض على " م ج ي " 22 سنة، عاطل ومقيم بالعزبه الغربية بشبين الكوم، و" ا ط م " 27 سنه، مقيم بالعزبة الغربية بشبين الكوم، وبحوزتهما  26 قطعة حشيش وسلاح ناري وفرد خرطوش ومبلغ مالى بقصد الاتجار بالمواد المخدره .

تم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى نفس السياق تمكنت وحدة مباحث القسم من تنفيذ 55 حكم جنائى، و 20 حكم مستأنف فى العديد من القضايا ما بين تزوير محررات رسمية وغيرها من القضايا .

 


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