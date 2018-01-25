القبض على تشكيل عصابى ارتكب 21 واقعة سرقه بالزيتون





كتب إبراهيم أحمد

نجحت مباحث الزيتون فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والمتاجر والسيارات بأسلوب كسر القفل وكسر الزجاج.

البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون مفادها أن كلا من " فادى م" 33 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 14 قضية، آخرهم 15990 لسنة 2016م الأزبكية " ضرب وإحداث عاهة، و"ياسر إ" 20 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 9702 لسنة 2015 قصر النيل "سرقة بالإكراه" ، و"ادم ع" 20 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 10455 لسنة 12017م الأزبكية " سرقة " و"سيف س" 21 سنة عاطل يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر والسيارات بأسلوب "التسلق وكسر القفل، كسر الزجاج".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 21 حادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم " سيئى النية"، وهم كلا من "مصطفى ع" 35 سنة، صاحب محل للكمبيوتر، و"عرفة ع " 42 سنة صاحب محل، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع عبارة عن ( جاكوش ، مفك ، بنسة) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.