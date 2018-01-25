العراق: العثور على مقبرة جماعية لشباب أعدمهم داعش فى الموصل

العراق: العثور على مقبرة جماعية لشباب أعدمهم داعش فى الموصلالخميس، 25 يناير 2018 11:09 م
قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة نينوى العراقية اليوم الخميس، بعثور الشرطة العراقية على مقبرة جماعية فى الجانب الأيمن للموصل.
وذكر المصدر - وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية - أن القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات شبان كان قد أعدمهم تنظيم (داعش) الإرهابى فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل فى منطقة حى الطيران، مشيرا إلى أن الضحايا تم إعدامهم بطلقات نارية فى رؤوسهم، لافتا إلى أن المقبرة كانت تضم 8 جثث.
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