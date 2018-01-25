العثور على رواية رومانسية كتبها صدام حسين

العثور على رواية رومانسية كتبها صدام حسينالخميس، 25 يناير 2018 06:01 ص
صدام حسين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
أفادت "روسيا اليوم" أن أحد مواقع بيع المنتجات عبر الإنترنت طرح رواية رومانسية جديدة للرئيس العراقى الراحل صدام حسين بعنوان زبيبة والملك.
وأشارت إلى أن هذه الرواية الرومانسية كتبها الرئيس العراقى الراحل عام 2000، أى قبل 18 عاما، وعرض على أحد الموقع النسخة الإنجليزية من الرواية التى تحمل اسم "زبيبة والملك"، وهى ضمن 4 روايات أخرى نسبت إلى صدام.
وتحكى الرواية المؤلفة من 160 صفحة، قصة حب غير حقيقية حدثت منذ آلاف السنين بين ملك عراقي، يرمز إلى صدام نفسه، وقروية تدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والحب، والقومية، وإرادة الشعب.
إضافة تعليق
حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا
5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة