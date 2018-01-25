الصليب الأحمر اللبنانى يساعد لاجئين سوريين فى "عكار" فاضت مخيماتهم بالمياه

الصليب الأحمر اللبنانى يساعد لاجئين سوريين فى "عكار" فاضت مخيماتهم بالمياهالخميس، 25 يناير 2018 03:02 ص
لاجئون سوريون- أرشيفية
أ ش أ
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عملت فرق الصليب الأحمر اللبنانى على مساعدة اللاجئين السوريين فى سهل (عكار) بعد أن فاضت مخيماتهم بالمياه.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الأربعاء، أنه فى بلدة الكنيسة تم إجلاء خمس عائلات من مخيم غمرته المياه إلى مخيم آخر، وجرى توزيع البطانيات على العائلات المتضررة والتى قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما فى بلدة السماقية والتى يوجد بها أربعة مخيمات كبيرة، فقد ارتفع منسوب المياه فيها صباح اليوم، وعمل الصليب الأحمر على استقدام جرافة عملت على إعادة فتح عبارات المياه فى محيط هذه المخيمات الأمر الذى ساهم فى عودة الأمور إلى طبيعتها، مما سمح لنزلاء هذه المخيمات بالعودة من جديد.
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