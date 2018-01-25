"الصحة" تحذر من 4 مستحضرات تجميل مغشوشة

"الصحة" تحذر من 4 مستحضرات تجميل مغشوشةالخميس، 25 يناير 2018 07:39 م
د. أحمد عماد وزير الصحة
كتب – وليد عبد السلام
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حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان من 4 مستحضرات تجميل مغشوشة، مؤكدة أنها وجهت بضرورة ضبطها وتحريزها.
وأضافت فى منشور لها حمل رقم (2) لسنة 2018 أن المستحضرات هى:
1- strky (كريم صنفرة للوجه والجسم)
2- rerbal sensation conditioner for damaged hair marrow
3- herbul scusation shampoo for all hair types snake oil
4- anemone peel off face mask
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