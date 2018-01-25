"الصحة" تحذر من 4 مستحضرات تجميل مغشوشة





كتب – وليد عبد السلام

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان من 4 مستحضرات تجميل مغشوشة، مؤكدة أنها وجهت بضرورة ضبطها وتحريزها.

وأضافت فى منشور لها حمل رقم (2) لسنة 2018 أن المستحضرات هى:

1- strky (كريم صنفرة للوجه والجسم)

2- rerbal sensation conditioner for damaged hair marrow

3- herbul scusation shampoo for all hair types snake oil

4- anemone peel off face mask