السكة الحديد تعتذر للمسافرين لتأخير بعض القطارات نتيجة سقوط الأمطار

السكة الحديد تعتذر للمسافرين لتأخير بعض القطارات نتيجة سقوط الأمطارالخميس، 25 يناير 2018 01:08 م
السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم الخميس، تأخيرات فى رحلات قطارات الوجه القبلى، نتيجة سقوط الأمطار بغزارة على العديد من المناطق بمحافظات الجمهورية.
وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه نتيجة اتخاذ إجراءات وتعليمات السلامة المتبعة أثناء سقوط الأمطار وحرصا منها على أمن وسلامة مسير القطارات قد تأخرت رحلات قطارات الوجه القبلى.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة