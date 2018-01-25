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السكة الحديد تعتذر للمسافرين لتأخير بعض القطارات نتيجة سقوط الأمطار

الخميس، 25 يناير 2018 01:08 م
السكة الحديد تعتذر للمسافرين لتأخير بعض القطارات نتيجة سقوط الأمطار السكة الحديد - أرشيفية


كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم الخميس، تأخيرات فى رحلات قطارات الوجه القبلى، نتيجة سقوط الأمطار بغزارة على العديد من المناطق بمحافظات الجمهورية.
 
وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه نتيجة اتخاذ إجراءات وتعليمات السلامة المتبعة أثناء سقوط الأمطار وحرصا منها على أمن وسلامة مسير القطارات قد تأخرت رحلات قطارات الوجه القبلى.
 
 
 
 

 


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