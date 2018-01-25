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الخميس، 25 يناير 2018 07:50 م
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السعودية: حملة مكافحة الفساد تساعد سوق الأسهم

الخميس، 25 يناير 2018 03:03 م
السعودية: حملة مكافحة الفساد تساعد سوق الأسهم وزير المالية السعودى


رويترز
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن المستثمرين ضخوا مبالغ قياسية بسوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة مع إدراكهم أن الحملة التى تشنها المملكة على الفساد إيجابية للاقتصاد.

وأضاف الجدعان أن محاربة الفساد دقيقة الأهداف ومحددة للغاية.

 


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