السعودية: حملة مكافحة الفساد تساعد سوق الأسهم

السعودية: حملة مكافحة الفساد تساعد سوق الأسهمالخميس، 25 يناير 2018 03:03 م
وزير المالية السعودى
رويترز
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن المستثمرين ضخوا مبالغ قياسية بسوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة مع إدراكهم أن الحملة التى تشنها المملكة على الفساد إيجابية للاقتصاد.
وأضاف الجدعان أن محاربة الفساد دقيقة الأهداف ومحددة للغاية.
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