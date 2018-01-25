السعودية: حملة مكافحة الفساد تساعد سوق الأسهم





رويترز

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن المستثمرين ضخوا مبالغ قياسية بسوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة مع إدراكهم أن الحملة التى تشنها المملكة على الفساد إيجابية للاقتصاد.