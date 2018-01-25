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"الزراعة": حملات مكثفة على مصانع إنتاج وبيع الأعلاف لضبط المخالف

الخميس، 25 يناير 2018 12:03 ص
"الزراعة": حملات مكثفة على مصانع إنتاج وبيع الأعلاف لضبط المخالف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
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قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية والداجنة  والسمكية، إن هناك حملات تفتيشية مكثفة على جميع مصانع الأعلاف لضبط مخالفات إنتاج الأعلاف غير المطابقة للمواصفات لارتباطها بمنظومة الإنتاج الحيوانى والداجنى، وضبط غير المرخصة والمخالفة للمعايير لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإغلاقها أو تقنين أوضاعها، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، ووكلاء الزراعة بالمحافظات.

 وأكد منى محرز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،إن مصانع الأعلاف تمثل 70% من انتاج الأعلاف مرتبط بمنظومة الإنتاج الحيوانى والداجنى ، موضحة أن  هناك لجانًا متخصصة  لسحب عينات من جميع مصانع  الأعلاف حاليًا للتأكد من خلوها من أسباب تمنع تسويقها على  المستوى المحلى، والتزامها بالمعايير المصرية للإنتاج والتداول، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك للحد من مخالفات إنتاج،وقدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات.

وأضافت  نائب وزير الزراعة،أن هناك تنسيقًا كاملاً مع قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والمركز  الإقليمى للأغذية وللأعلاف بمركز البحوث الزراعية، للرقابة على جميع  محل بيع وتداول محاصيل الأعلاف ومنتجاتها، والتأكد من تراخيصها، وحملات مكثفة  أيضًا على "مجارش" الأعلاف بالمحافظات، للتأكد من التزامها بالمعايير المصرية للإنتاج والتداول، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف سواء منفذ بيع أو مصنع  وغلقها، لعدم الإضرار بالثروة الحيوانية والداجنة.


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وزارة الزراعة

مصانع الاعلاف

الثروة الحيوانية

اعلاف الدواجن



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