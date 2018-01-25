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الخميس، 25 يناير 2018 02:56 م
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الرئيس الفيتنامى يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر

الخميس، 25 يناير 2018 12:50 م
الرئيس الفيتنامى يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر تران داى كوانج الرئيس الفيتنامى


)أ ش أ(
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أشاد تشان داى كوان رئيس جمهورية فيتنام الإشتراكية بالتطور الذى تشهده العلاقات بين بلاده ومصر فى أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى هانوى فى سبتمبر الماضى والتى وصفها بالزيارة التاريخية.

واكد الرئيس الفيتنامى - خلال اسقباله للسفير المصرى فى فيتنام يوسف كمال بطرس بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله فى هانوى- أهمية العمل على تفعيل كافة الإتفاقيات التى تم إبرامها خلال الزيارة للمزيد من تنمية العلاقات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون الفنى والدفاعى والأمني، فضلا عن الاستمرار فى تبادل الزيارات بين البلدين على كافة المستويات.

وأعرب الرئيس الفيتنامى عن تطلعه لزيارة مصر فى أقرب فرصة، مؤكداً على تقدير بلاده لمصر وما تتمتع به من أهمية فى منطقتها وعلى المستوى الدولي، وما توليه فيتنام من أولوية لتوطيد علاقاتها مع مصر بإعتبارها أهم شركائها فى أفريقيا.

وذكرت الخارجية فى بيان اليوم الخميس أن السفير المصرى نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الرئيس كوان وترحيب مصر بزيارة رئيس فيتنام فى المستقبل القريب، كما أعرب عن تقديره لما لقيه من دعم وتعاون كافة الجهات الفيتنامية لأداء مهمته سفيراً لمصر لدى فيتنام.

واكد على رغبة مصر فى توطيد علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين البلدين والتى توجت بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى هانوى فى سبتمبر الماضي.

كما قدم السفير التهنئة على الإنجازات التى حققتها فيتنام خلال السنوات الأخيرة والتى شملت كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح الشعب الفيتنامي، فضلاً عن نجاحات فيتنام فى علاقاتها الخارجية مما أسهم فى دعم مكانتها الإقليمية والدولية.

وأضاف السفير المصرى أن السفارة تعمل فى الوقت الحالى على التنسيق بين الجهات المصرية ونظيراتها الفيتنامية لتفعيل الإتفاقيات التى تم إبرامها خلال الزيارة الرئاسية، فضلاً عن الإعداد لفعاليات مختلفة يشهدها عام 2018 بمناسبة مرور خمسة وخمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.


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