الذهب يسجل ذروته فى عامين ونصف مع تراجع الدولار





رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016 مدعومة بانخفاض الدولار إلى أقل سعر له فى ثلاث سنوات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين رحب فيها بهبوط العملة.

وارتفع السعر الفورى للذهب 0.2% إلى 1360.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس 2016 عند 1366.07 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3%إلى 1359.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.2% فى المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار بعد أن لامست أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر 17.69 دولار.

وزاد البلاتين 0.3%إلى 1015.24 دولار بعدما سجل أعلى سعر له منذ مارس2017 عندما بلغ 1024.30 دولار.

ونزل البلاديوم 0.1 %إلى 1109.220 دولار.