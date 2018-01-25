الديون الدولارية خارج أمريكا تبلغ 11 تريليون دولار

الديون الدولارية خارج أمريكا تبلغ 11 تريليون دولارالخميس، 25 يناير 2018 03:15 م
اليورو
رويترز
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أظهرت بيانات جديدة من بنك التسويات الدولية اليوم الخميس، أن ديون الدول والشركات المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستوى قياسى بلغ 11 تريليون دولار.
وتظهر البيانات من بنك التسويات الدولية، الذى يعرف بالبنك المركزى للبنوك المركزية فى العالم، أن تلك الديون وصلت إلى 11 تريليون دولار عقب زيادة بلغت 5.2 % على أساس سنوى.
وأظهرت البيانات، التى تغطى حتى نهاية سبتمبر ولا تأخذ فى اعتبارها الائتمان فى حوزة بنوك وشركات مالية أخرى، أيضا زيادة قدرها 10.5 % فى الديون المقومة باليورو إلى 2.9 تريليون يورو، وزيادة بلغت 3.3 % فى الديون المقومة بالين إلى 43.8 تريليون ين.
وارتفعت مستويات الديون العالمية على مدى السنوات العشر الماضية بعدما خفضت الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة فى أعقاب الأزمة المالية.
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