الداخلية تضبط 472 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة





كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من تحرير قضيتى مواد بترولية ضبط خلالها 21283 لتر بنزين وسولار، و16 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 130 أسطوانة.

كما ضبطت 11 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 7,125 طن، و150 قضية مخالفات مخابز، و9 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و71 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 472 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين"، و19 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 5,143 طن، و14 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و5 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و5 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 10,500 طن أعلاف وأسمدة زراعية.