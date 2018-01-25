الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بالشرقية وتضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكام

الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بالشرقية وتضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكامالخميس، 25 يناير 2018 03:40 م
أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية، عدداً من البؤر الاجرامية فى الشرقية، وضبطت 4 قطع أسلحة نارية "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 فرد محلى و16 طلقة نارية مختلفة الأعيرة"، وضبط 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، و4 قطع سلاح أبيض، وضبط سجين هارب، وضبط 10 متهمين مطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة.
وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط سائقان لثبوت تعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة، وضبط 8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية وتراخيص، وضبط 23 قضية تموين.
وتم تنفيذ 3154 حكما قضائيا متنوعا شملت (11 حكم جناية - 1835 حكم حبس- 1226 حكم غرامة- 82 حكم مخالفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات.
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