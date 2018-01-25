الخارجية الروسية تؤكد دعوة 1600 شخص للمشاركة فى مؤتمر الحوار السورى بسوتشى





موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن دعوة 1600 شخص، بجانب الأمم المتحدة وغيرها من الدول، للمشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، "لقد تم إرسال دعوات ومقترحات المشاركة للمشاركين السوريين، وهم حوالى 1600 شخص".. مشيرة إلى أنه تمت دعوة الأمم المتحدة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين كمراقبين فى هذا المؤتمر، الذى سيعقد يومى 29 و30 يناير الجارى فى سوتشي.

وأضافت زاخاروفا "من المخطط كذلك أن يشارك فى فعاليات المؤتمر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف"، مشيرة إلى أن الخارجية الروسية ستعلن عن تفاصيل برنامج مشاركته فى وقت لاحق.