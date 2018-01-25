الخارجية الأمريكية: مقتل 4 أمريكيين فى الاعتداء على فندق بكابول

الخارجية الأمريكية: مقتل 4 أمريكيين فى الاعتداء على فندق بكابولالخميس، 25 يناير 2018 12:06 ص
اعتداء فندق انتركونتينيتال بكابول
أ ش أ
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قُتل اربعة مواطنين أمريكيين وأصيب اثنان أخران بجروح فى اعتداء نفذته حركة طالبان خلال نهاية الأسبوع الفائت ضد فندق إنتركونتيننتال بكابول، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء" الذى استهدف فى 20 يناير الجارى هذا الفندق الفخم فى العاصمة الافغانية.
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