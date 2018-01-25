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خالد صلاح
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الخارجية الأمريكية: مقتل 4 أمريكيين فى الاعتداء على فندق بكابول

الخميس، 25 يناير 2018 12:06 ص
الخارجية الأمريكية: مقتل 4 أمريكيين فى الاعتداء على فندق بكابول اعتداء فندق انتركونتينيتال بكابول


أ ش أ
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قُتل اربعة مواطنين أمريكيين وأصيب اثنان أخران بجروح فى اعتداء نفذته حركة طالبان خلال نهاية الأسبوع الفائت ضد فندق إنتركونتيننتال بكابول، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء" الذى استهدف فى 20 يناير الجارى هذا الفندق الفخم فى العاصمة الافغانية.

 

 


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فندق انتركونتيننتال

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