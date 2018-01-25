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الخميس، 25 يناير 2018 07:50 م
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الجيش اليمنى يطلق عملية لفك الحصار عن تعز

الخميس، 25 يناير 2018 04:43 م
الجيش اليمنى يطلق عملية لفك الحصار عن تعز الجيش اليمنى


أ ش أ
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أطلق الجيش اليمنى، بدعم من التحالف العربى اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثى منذ 3 سنوات، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت قيادة محور تعز العسكرى - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن العملية تشارك فيها الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمحور بمساندة من طيران التحالف العربى.

وأوضح البيان أن صقور الجو فى طيران التحالف العربى كان لهم الدور الكبير فى تكبيد الميليشيات خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، بتنفيذ ضربات مركزة ودقيقة استهدفت آليات وتعزيزات للميليشيات، مضيفا أن الضربات الجوية رافقها تقدم قوات الجيش الوطنى فى القطاع الشمالى والشمالى الغربى لتعز فى ظل انهيار وحالة فرار وارتباك فى صفوف الميليشيات.

ونفى البيان صحة ما تردد عن حدوث ضربات جوية خاطئة استهدفت مواقع الجيش الوطنى، واعتبرها محاولة يائسة لإضعاف المقاتلين فى تأدية مهامهم نحو تحرير المحافظة ومواصلة دحر الميليشيات الانقلابية.


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