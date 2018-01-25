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الخميس، 25 يناير 2018 07:50 م
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الجيش اليمنى: مقتل عشرات الحوثيين وتدمير معدات عسكرية فى مدينة تعز

الخميس، 25 يناير 2018 07:03 م
الجيش اليمنى: مقتل عشرات الحوثيين وتدمير معدات عسكرية فى مدينة تعز الجيش اليمنى


أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى ، اليوم الخميس ، مقتل عشرات الحوثيين وتدمير معدات عسكرية تابعة لهم فى شمال وغرب مدينة تعز.

وقال نائب الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر - فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الجيش اليمنى هاجم مواقع الميليشيات فى عملية عسكرية من عدة محاور أبرزها الزنوج وأطراف الدفاع الجوى والحوجلة وجبل الوعش والأربعين.


وأكد أن الجيش يتقدم وسط انهيار الميليشيات ، وتم تدمير دبابتين و3 أطقم عسكرية ورشاش 23 بإسناد جوى من جانب مقاتلات التحالف العربى التى استهدفت بسبع غارات تعزيزات وتجمعات الميليشيات الحوثية ومقتل وإصابة العشرات منهم وتفجير 3 مخازن أسلحة فى مناطق الوعش والأربعين والزنوج.


وأضاف أن الهجوم الذى نفذه الجيش اليمنى أدى إلى ارتباك الميليشيات وفرارها ، فيما تتقدم القوات اليمنية للسيطرة على شارعى الخمسين والستين وقطع إمدادات الميليشيات ، وذلك بالتزامن مع هجوم على مواقع الحوثيين فى الربيعى ومقبنة وتدمير دبابة ومقتل عدد من الميليشيات.


كان الجيش اليمنى قد أعلن فى وقت سابق اليوم أنه أطلق عملية عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثى منذ 3 سنوات ، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز جنوب غرب البلاد.


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