التحالف العربى يسلم الحكومة اليمنية 27 طفلا دفعتهم المليشيات لجبهات القتال





الرياض (أ ش أ)

سلمت قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مندوب الحكومة اليمنية الشرعية، 27 طفلا من المغرر بهم، الذين تم القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع ميليشيات الحوثى الانقلابية فى عددٍ من جبهات القتال على حدود السعودية.

وقال مصدر رسمى لقوات التحالف حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، إن ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران تعمل على إجبار الأطفال والشباب اليمنى وتغرر بهم وتدفعهم لجبهات القتال بهدف استمرار معركتهم الخاسرة وعملياتهم العبثية.

وأوضح المصدر، أنه تمت إجراءات التسليم بقيادة قوة شروره بحضور عددٍ من مندوبى قوات التحالف، ومشاركة ممثلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ومندوب هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورئيس وحدة حماية الأطفال فى النزاع المسلح، ومندوب الحكومة الشرعية، ومندوب هيئة حقوق الإنسان السعودية.

وأشار إلى أنه تم تسليم كل طفل مبلغ من المال كهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، فيما قدمت قيادة قوة شروره هدايا رمزية لهم، وتم نقلهم بالحافلات المعدة عن طريق البر إلى مأرب.