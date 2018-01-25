التحالف الدولى يقر بمقتل 831 مدنيا عن غير قصد فى غاراته بسوريا والعراق

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اعترف التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى بأن أكثر من 830 مدنيا قتلوا جراء غارات شنها فى سوريا والعراق منذ بداية عملية التحالف بزعامة الولايات المتحدة ضد الإرهابيين فى أغسطس 2014.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الخميس ، عن تقرير نشرته قيادة عملية (العزم الصلب) ، المسمى للعملية العسكرية للتحالف ، أن ما لا يقل عن 831 مدنيا قتلوا عن غير قصد منذ انطلاق العملية ضد تنظيم "داعش" فى كلا البلدين ، فيما تبقى 406 بلاغات عن سقوط ضحايا بين المدنيين قيد البحث.



كانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت ، فى ديسمبر الماضى ، أن 817 مدنيا لقوا حتفهم فى سوريا والعراق منذ بداية عملية "العزم الصلب".