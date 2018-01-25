البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "أبو سومة للتنمية السياحية" بـ18 مليون جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "أبو سومة للتنمية السياحية" بـ18 مليون جنيهالخميس، 25 يناير 2018 08:12 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة أبو سومة للتنمية السياحية، لـ180 ألف سهم بقيمة 18 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الأربعاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مدارس الضياء الدولية لـ 101 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة استاندرد الصناعية- نوفا، لـ 159 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون جنيه.
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 31.8 مليون جنيه بكمية تداول 556 ألف ورقة مالية منفذة لـ22 شركة.
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