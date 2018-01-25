البنتاجون: محادثات مع تركيا بشأن إقامة منطقة أمنية فى سوريا





رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إنها تجرى محادثات مع تركيا بشأن إمكانية إقامة منطقة أمنية فى شمال غرب سوريا وذلك رغم تصريحات لوزير الخارجية التركى فى وقت سابق اليوم قال فيها إنه لن يكون من الصواب بحث مثل هذه المنطقة قبل حل قضايا متعلقة بالثقة بين البلدين.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزى المدير بهيئة الأركان المشتركة للصحفيين "سنواصل الحديث مع الأتراك بشأن إمكانية إقامة منطقة آمنة".

وخلال نفس الإفادة قالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون إنها علمت بتقارير إعلامية أفادت بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة نقل جنودها خارج مدينة منبج لكنها أوضحت أنها لا تعلم أى تغيير فى وضع القوات.