البنتاجون: ليس لدينا عسكريين أو مدنيين بعفرين السورية





أ ش أ

نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وجود مستشارين عسكريين أو مدنيين أمريكيين فى مدينة عفرين شمال سوريا، مشيرا إلى أن ما نقل عن مقتل 2 منهم غير صحيح.

وقال مسئول بالبنتاجون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إنه يجب على تركيا نزع فتيل التوتر للتصدى للإرهاب، كما أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، مؤكدا أن مهمة القوات الأمريكية فى سوريا محصورة بمحاربة داعش ودعم الحلفاء.

وأوضح المسئول أن التركيز الآن على أن تحقق المحادثات مع الطرف التركى تقدما يرضى الجميع.



كان قد أكد نائب رئيس وزراء تركيا، بكر بوزداج، الخميس، أنه إذا كانت أمريكا تريد تجنب اشتباك محتمل مع تركيا فى سوريا فعليها أن تتوقف عن دعم "الإرهابيين" فى إشارة إلى الوحدات الكردية.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكى اتصل أمس الأربعاء بالرئيس التركى، حاثا إياه على الحد من العمليات التركية فى عفرين.