البابا تواضروس يستقبل سفراء السويد وكندا ومالاوى فى مقره بالعباسية "بالصور"الخميس، 25 يناير 2018 02:25 م
البابا تواضروس يستقبل سفير كندا
كتبت ريهام عبد الله
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استقبل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عددا من سفراء الدول الأجنبية فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صورًا من لقاءات البابا مع كل من سفراء السويد، وكندا، ومالاوى لدى القاهرة.
حديث بين البابا تواضروس وسفير السويد
البابا يستقبل سفير مالاوى
واستقبل البابا اليوم الخميس، جان زيسليف، سفير السويد بالقاهرة، والذى تأتي زيارته للبابا في إطار التعارف، وكان السيد زيسليف قد تسلم مهام منصبه سفيرا لبلاده بمصر في سبتمبر الماضي.
البابا مع سفير كندا
البابا تواضروس مع سفير مالاوى
كما استقبل البابا لسفير جيس داتون سفير كندا، لدى القاهرة، ويظهران في إحدى الصور يحملان لوحة تمثل رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر، هروبًا من هيرودس، والذى كان يسعى لقتل السيد المسيح.
البابا يستقبل سفير السويد
البابا يستقبل سفير كندا
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