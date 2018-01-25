البابا تواضروس يستقبل سفراء السويد وكندا ومالاوى بكاتدرائية العباسية





سارة علام

استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، رثر بيتر موزاريكا سفير دولة مالاوى بالقاهرة، والسفير جيس داتون سفير كندا، وجان زيسليف، سفير السويد بالقاهرة، بالمقر الباباوى بالكاتدرائية.

وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة، أن زيارة سفير السويد، تأتى فى إطار التعارف،حيث كان زيسليف قد تسلم مهام منصبه سفيرا لبلاده بمصر فى سبتمبر الماضى، وحضر اللقاء بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات.