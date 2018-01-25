الأمن العام يضبط 131 قضية مخدرات وينفذ 70 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 131 قضية مخدرات وينفذ 70 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعةالخميس، 25 يناير 2018 03:35 م
مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، فى ضبط 131 قضية مخدرات، و5 مُتهَمَين يمارسون أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وتشكيل عصابى، و57 متهما ومراقبا هاربين، و322 دراجة نارية مخالفة، و6 سيارات مبلغ بسرقتها، و2 قضية اتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 70834 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة