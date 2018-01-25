الأمن العام يضبط 131 قضية مخدرات وينفذ 70 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة





كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، فى ضبط 131 قضية مخدرات، و5 مُتهَمَين يمارسون أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وتشكيل عصابى، و57 متهما ومراقبا هاربين، و322 دراجة نارية مخالفة، و6 سيارات مبلغ بسرقتها، و2 قضية اتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 70834 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.