الأمم المتحدة تطلب تسليم قيادى ليبى "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية

الأمم المتحدة تطلب تسليم قيادى ليبى "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدوليةالخميس، 25 يناير 2018 03:43 م
طرابلس (أ ف ب)
طلبت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، الخميس، تسليم المحكمة الجنائية الدولية "فورا"، بعد اتهامات جديدة بارتكابه اعدامات تعسفية.
وذكر شهود وأظهر تسجيل فيديو وضع على شبكات التواصل الاجتماعى ان هذا الضابط أعدم الاربعاء فى ساحة عامة نحو عشرة اشخاص يشتبه بانهم جهاديون انتقاما لاعتداء مزدوج أسفر عن سقوط اربعين قتيلا فى مدينة بنغازى، شرق البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق محمود الورفلى بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" فى سبعة حوادث مماثلة على الاقل فى 2016 و2017.
وفى تسجيل الفيديو المتداول يظهر ضابط ببزة عسكرية قدم على انه محمود الورفلى وهو يقتل نحو عشرة رجال ببزات زرقاء معصوبى العيون وراكعين، الواحد تلو الآخر فى مكان الاعتداء فى بنغازى ثانى مدن ليبيا.
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|01/25/2018 15:33:13 GMT+02:00
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|بقلم سيدريك سيمون
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