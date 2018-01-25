الأمم المتحدة تطلب تسليم قيادى ليبى "فورا" إلى المحكمة الجنائية الدولية

صوفيا, 25-1-2018 (أ ف ب) - يلتقي وزراء داخلية الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس في صوفيا لاطلاق المرحلة الأخيرة من اصلاح النظام الاوروبي للجوء الذي يُعتبر أولوية لكن لا تزال تعيقه انقسامات عميقة حول حصص استقبال اللاجئين.

وهذا اللقاء هو الاول الذي تنظمه الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد والتي اوكلت اليها مهمة التوصل الى اتفاق بحلول بداية الصيف القادم بشأن هذا الملف المتعثر منذ عام ونصف.

وذكر وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير أن "الهدف الذي وضعه رؤساء الدول والحكومات واضح: من الآن حتى حزيران/يونيو، علينا التوصل الى اتفاق سياسي".

وقال "سيكون الأمر صعبا ومسألة توزيع (طالبي اللجوء) بشكل عادل هي الأصعب"، مشيرا بذلك إلى النقاش حول توزيع حصص اللاجئين على الدول التي تقسم دول الاتحاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وترتبط مسألة توزيع حصص اللاجئين باعادة صياغة "نظام دبلن" الذي يحدد أي بلد أوروبي تقع عليه مسؤولية معالجة طلب اللجوء. في الوقت الراهن، يوكل هذا النظام الذي يتعرض لانتقادات شديدة، هذه المهمة الى بلد الدخول الاول، الأمر الذي يحمّل بعض الدول مثل اليونان وايطاليا عبئا كبيرا.

بناء عليه، اقترحت المفوضية الأوروبية تقاسم استضافة اللاجئين بموجب حصص "اعادة ايواء" لن تُستخدم الا في حالات الأزمات التي تشبه أزمة 2015 عندما بلغ عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي 1,26 مليون شخص.