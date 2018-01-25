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الخميس، 25 يناير 2018 02:53 م
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الأزهر يهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الخميس، 25 يناير 2018 02:40 م
الأزهر يهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


كتب لؤى على
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تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير فى ذكراها السابعة وعيد الشرطة.

وأكد الأزهر الشريف تقديره لتضحيات الشعب المصرى العظيم، داعيًا جميع المصريين إلى أن يستلهموا من هذه الذكرى معانى العمل والكفاح، من أجل رفعة وطننا الغالى والحفاظ على مقدراته، والتكاتف مع قواته المسلحة والشرطة، من أجل القضاء على قوى الإرهاب التى تستهدف أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

كما تقدم الأزهر الشريف إلى رجال الشرطة المصرية بأصدق التهانى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية، دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لدورهم العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.  

والأزهر الشريف، إذ يهنئ الشعب المصرى بهذه المناسبة؛ فإنه يدعو الله –عز وجل- أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والاستقرار، والسلام.

 

 


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الازهر الشريف

ثورة ٢٥ يناير

عيد الشرطة

مصر



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