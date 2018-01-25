الأحد المقبل .. افتتاح معرض "العرب أوروبا المشترك" بمكتبة الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ولويس رابوزو، رئيس المنظمة الأوروبية للمتاحف، والشرق ديجمالي، أمين المنظمة العربية للمتاحف، يوم الأحد المقبل، معرض "العرب أوروبا المشترك".

وهو معرض شارك في تنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ومكتبة الإسكندرية بهدف البحث عن التاريخ المشترك من التسامح والتعاون بين أوروبا والعرب.

وقال الدكتور خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، إن متحف المتروبوليتان، والمتحف البريطاني، وكنيسة بردي في فلورنسا، ومتحف تاريخ الفن في فيينا، ومتحف فيكتوريا والبرت في لندن، قدموا العديد من القطع للعرض في هذا المعرض، وقدم متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية مجموعة من مقتنياته للمعرض.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن المتحف يقتني مجموعة من المخطوطات النادرة ويضم أيضا مخطوطة كتاب الحشائش لـ"ديسكوريدس"، التي تُرجمت من اللاتينية للعربية، وكذلك يحتوى المتحف على مجموعة من المطبوعات التي تكشف التبادل الثقافي بين العرب وأوروبا، ومنها قاموس "إيطالي-عربي"، طُبع في مطبعة بولاق، والذي يُعرض لأول مرة للجمهور في هذا المعرض.

ومن المقرر أن يتجول المعرض في عدد من الدول العربية والأوروبية، وسيبدأ أولى جولاته في إيطاليا، ومن المقرر أن يستمر للجمهور مجانا فى مكتبة الإسكندرية حتى العاشر من فبراير المقبل.

جدير بالذكر أنه تم طباعة كتالوج تذكاري خاص بهذا المعرض باللغتين العربية والإنجليزية، وتم ترجمتة للغة الإيطالية، وسيتم ترجمة الكتالوج إلى اللغتين الإسبانية والفرنسية تمهيدا لجولة المعرض في الدول الأوروبي