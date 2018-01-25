اعترافات لص الشروق: سرقت أجهزة وأموالا ومصوغات ذهبية من 6 شقق





كتب كريم صبحى

يكثف رجال مباحث الشروق تحرياتهم لكشف هوية الضحايا السابقين لعاطل احترف سرقة الشقق.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبدأت القضية أثناء رجال مباحث قسم شرطة الشروق، الأوضاع الامنية، حيث اشتبهوا فى شخص تبين باستيقافه أنه "محمود م ع" 21 سنة، عاطل، وبحوزته جهاز تابلت، جهاز " لاب توب "، حبل، خطاف حديد..

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من مسكن "محمد ر ت" 28 سنة، موظف، بأسلوب "التسلق" بواسطة الحبل والخطاف، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر له المحضر رقم 19 جنح القسم، لسنة 2018.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب، شملت سرقة مبلغ 1500 جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن (4 سلسلة، 2 خاتم ) من مسكن مشرف معمارى، وسرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب "، وتابلت من مسكن طالب، وسرقة 730 جنيه وبعض الملابس من مسكن مقاول، وسرقة 3 هاتف محمول و3 ساعة رجالى من مسكن مدير فرع.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث كافة المسروقات فى مسكنه، واقر بإنفاقه المبالغ على متطلباته الشخصية، و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضاف المجنى عليه الخامس بعدم تحرير محضر.