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اعترافات لص الشروق: سرقت أجهزة وأموالا ومصوغات ذهبية من 6 شقق

الخميس، 25 يناير 2018 02:00 ص
اعترافات لص الشروق: سرقت أجهزة وأموالا ومصوغات ذهبية من 6 شقق سرقة شقة - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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يكثف رجال مباحث الشروق تحرياتهم لكشف هوية الضحايا السابقين لعاطل احترف سرقة الشقق.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبدأت القضية أثناء رجال مباحث قسم شرطة الشروق، الأوضاع الامنية، حيث اشتبهوا فى شخص تبين باستيقافه أنه "محمود م ع" 21 سنة، عاطل، وبحوزته جهاز تابلت، جهاز " لاب توب "، حبل، خطاف حديد..

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من مسكن "محمد ر ت" 28 سنة، موظف، بأسلوب "التسلق" بواسطة الحبل والخطاف، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر له المحضر رقم 19 جنح القسم، لسنة 2018.

 وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب، شملت سرقة مبلغ 1500 جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن (4 سلسلة، 2 خاتم ) من مسكن مشرف معمارى، وسرقة جهاز كمبيوتر " لاب توب "، وتابلت من مسكن طالب، وسرقة 730 جنيه وبعض الملابس من مسكن مقاول، وسرقة 3 هاتف محمول و3 ساعة رجالى من مسكن مدير فرع.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث كافة المسروقات فى مسكنه، واقر بإنفاقه المبالغ على متطلباته الشخصية، و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضاف المجنى عليه الخامس بعدم تحرير محضر.


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