اضبط مخالفة.. القمامة تملأ مدينة الزقازيق والأغنام تاركة روثها وسط شوارعها





الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى مدينة الزقازيق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية برفع القمامة وتنظيف شوارع المدينة.

وقال السيد عبد القادر من سكان مدينة الزقازيق، إنه رغم أنها عاصمة محافظة الشرقية التى زاد تعداد سكانها عن 10 ملايين نسمة، إلا أنها ما زالت شوارعها تعانى من الرائحة وانتشار جبال القمامة والحيوانات الضالة ومراعى الأغنام لتؤكد اننا لا نستحق بيئة نظيفة.

وأضاف أن الغريب أن المسئولين لا يهتمون بأى شىء يحدث حتى ولو كان غريبا ورعاة الأغنام يطلقون أغنامهم فى شوارع المدينة تأكل فى أكوام القمامة وتترك فضلاتها وروثها وسط الشوارع الرئيسية بالمدينة لتنقل كل الروائح الكريهة والامراض المعدية بالمخالفة لقوانين البيئة والصحة.

وطالب بسرعة رفع القمامة من شتى شوارع المدينة ومنع تجول الأغنام وما شابهها حتى يشعر قاطنوها أنهم آدميون.

من جانبه أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه يوميا يتم تنظيف الشوارع ورفع القمامة وأنه يشرف بنفسه على ذلك.