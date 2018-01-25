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الخميس، 25 يناير 2018 08:14 م
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اشتباكات بين الشرطة الهندية ومتظاهرين مناهضين لفيلم "بادمافات" المثير للجدل

الخميس، 25 يناير 2018 04:27 م
اشتباكات بين الشرطة الهندية ومتظاهرين مناهضين لفيلم "بادمافات" المثير للجدل عناصر من الشرطة الهندية


نيودلهى أ ش أ
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اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة الهندية وهندوس متشددين شمال البلاد خلال تظاهرات، اليوم الخميس، مناهضة لعرض فيلم أثار جدلا واسعا وأعمال عنف بأنحاء البلاد خلال الشهور الماضية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن عرض فيلم (بادمافات) الذى ترفضه الجماعات الهندوسية بدأ اليوم فى قرابة 5 آلاف دار عرض بأنحاء البلاد رغم التهديدات المناهضة للفيلم الذى تعده الجماعات الهندوسية إهانة لثقافاتها إذ يروى قصة حب بين ملكة هندوسية وملك مسلم.

وكانت السلطات الهندية قد شددت الإجراءات الأمنية اليوم فى أنحاء البلاد قبيل إطلاق الفيلم بعدما ارتفعت وتيرة أعمال العنف المناهضة له خلال الأسبوع الجارى بعدة ولايات، وقام فيها المتظاهرون بمهاجمة دور عرض وحرق ممتلكات، فيما تسابقت دور العرض بالبلاد لإعلان عدم عرضها للفيلم خوفا من المزيد من العنف.

يذكر أن المحكمة العليا رفضت طلبات أربعة ولايات هندية بمنع عرض الفيلم لأسباب أمنية إذ رأت المحكمة أنه من واجب سلطات تلك الولايات أن تحفظ الأمن.


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