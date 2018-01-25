استنفار أمنى على مستوى الجمهورية تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير





كتب محمود عبد الراضى

تشهد البلاد، اليوم الخميس حالة من الاستنفار الأمنى، تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير. ودفعت أجهزة الأمن بتشكيلات أمنية فى الأماكن العامة وحركت أقوال أمنية فى المحاور والطرق الرئاسية، مع وجود الأكمنة الحدودية.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المناطق الحيوية ودور العبادة والمواقع الشرطية.

وشنت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية.