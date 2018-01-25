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استكمالا لمواجهة الفوضى.. المرور تحرر 396 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

الخميس، 25 يناير 2018 01:00 ص
استكمالا لمواجهة الفوضى.. المرور تحرر 396 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 396 مخالفة مرورية متنوعة، منها 195 مخالفة نموذج 125 و 27 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  13 مركبة توك توك وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 


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