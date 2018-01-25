ارتفاع عدد المصابين لـ 10 مواطنين فى حريق الهرم





كتب عبد الرحمن سيد

ارتفع عدد المصابين باختناق وحروق إلى 10 مواطنين فى حريق مخزن وعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الهرم ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا بنشوب الحريق وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.