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ارتفاع عدد المصابين لـ 10 مواطنين فى حريق الهرم

الخميس، 25 يناير 2018 06:35 م
ارتفاع عدد المصابين لـ 10 مواطنين فى حريق الهرم حريق الهرم


كتب عبد الرحمن سيد
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ارتفع عدد المصابين  باختناق وحروق إلى 10 مواطنين فى حريق مخزن وعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الهرم ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى. 
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا بنشوب الحريق وتم الدفع  بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.
 
 

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