ارتفاع عدد المصابين لـ 10 مواطنين فى حريق الهرم

حريق الهرم
كتب عبد الرحمن سيد
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ارتفع عدد المصابين باختناق وحروق إلى 10 مواطنين فى حريق مخزن وعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الهرم ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا بنشوب الحريق وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.
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