اختفاء قارب صيد روسى على متنه 21 شخصا فى إقليم بريموريه





فلاديفوستوك أ ش أ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، فقدان قارب صيد على متنه 21 شخصًا فى إقليم بريموريه فى الشرق الأقصى الروسي.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية بوزارة الطوارئ الروسية - حسبمًا ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "تلقى مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس معلومات من مركز تنسيق الإنقاذ البحرى بفلاديفوستوك بأن الراديو المستخدم فى حالات الطوارئ بقارب "فوستوك" انطفأ على بعد 200 كيلومتر جنوب كيب جاموف، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية يوجد على متنه 21 فردًا من طاقم القارب.

وأضاف أن محاولات إقامة اتصال لاسلكى مع القارب فشلت وتم إرسال قارب إنقاذ من خفر السواحل إلى المنطقة كما انضمت مروحية تابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى عملية البحث.