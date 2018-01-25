اتحاد أمهات مصر يطالب بتغليظ عقوبة الإساءة للطلاب من ذوى الإعاقة





كتب محمود طه حسين

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إنه لا بد من تشديد الرقابة على مدارس طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، مع الإشرف الكامل من وزارة التربية والتعليم على تعامل إدارات المدارس والمعلمين مع الطلاب، وسن قوانين تجرم الاعتداء والإساءة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتغليظ عقوبات الاعتداء عليهم .

وطالبت عبير أحمد، فى حديث لـ"اليوم السابع"، بتذليل كل الصعوبات التى يواجهها الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة، سواء فيما يتعلق بالمناهج أو طرق التدريس، وتوفير كل الاحتياجات التى تهيئ لهم المناخ المناسب للتعلم داخل الفصل والمدرسة .

كان اليومان الماضيان قد شهدا انتشار فيديو أثار ضجة وغضبا شديدين بين أولياء الأمور، يُظهر أحد المدرسين وهو يعتدى على طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدرسة التربية الفكرية بالعباسية، وهو ما دفع كثيرين من أولياء الأمور والمهتمين بملف ذوى الإعاقة للمطالبة بتشديد الرقابة على مدارس التربية الفكرية، والتحرك باتجاه إدخال تعديلات تشريعية تضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات بجدية.