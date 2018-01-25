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إنشاء غرفة عمليات وتواجد أمنى مكثف استعداداً لذكرى ثورة يناير بكفر الشيخ

الخميس، 25 يناير 2018 01:04 ص
إنشاء غرفة عمليات وتواجد أمنى مكثف استعداداً لذكرى ثورة يناير بكفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بإنشاء غرفة عمليات بديوان عالم المحافظة برئاسة المهندس راضى أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة أى أحداث تشهدها مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، بالتعاون مع إدارة الأزمات برئاسة المهندس محمد عبدالله.

 

وأعلنت مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد، لتأمين المنشأت الحكومية، ودور العبادة خلال الإحتفال بذكرى ثورة يناير، ونشر الأكمنة الثابته والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة، وتواجد عدد من رجال الأمن بالميادين وخاصة ميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ.

 

كما أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لذكرى ثورة 25 يناير، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة، وأنشأ الجنزورى غرفة عمليات رئيسية بمقر فرع إسعاف كفر الشيخ. كما أعلن المرفق عن تلقيه البلاغات على مدار الساعة بالتنسيق مع شرطة النجدة، لسرعة الانتقال لمكان البلاغ، وانتشار 105 سيارات إسعاف بالميادين، وبنقاط الإسعاف، وبالطرق الرئيسة وخاصة الطريق الدولى الساحلى وروافده.

 


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