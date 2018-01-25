إقلاع 98 رحلة مصرية للمطارات العالمية والداخلية من القاهرة خلال 24 ساعة

إقلاع 98 رحلة مصرية للمطارات العالمية والداخلية من القاهرة خلال 24 ساعةالخميس، 25 يناير 2018 11:26 م
مطار القاهرة - صورة ارشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جميعها 8 آلاف و287 راكبا من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت معظمها انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.
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