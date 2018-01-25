إقلاع 98 رحلة مصرية للمطارات العالمية والداخلية من القاهرة خلال 24 ساعة

شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جميعها 8 آلاف و287 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت معظمها انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.