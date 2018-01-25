video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام كمين الرسوة ببورسعيد

الخميس، 25 يناير 2018 01:43 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام كمين الرسوة ببورسعيد إسعاف - أرشيفية


بورسعيد - محمد فرج
إضافة تعليق

أصيب منذ قليل، 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى الإسماعيلية تحمل لوحات معدنية رقم 155771 بسيارة نقل تحمل رقم ط د م 641 أمام كمين 88 بالرسوة جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سليمان على سلامة 55 سنة، بجرح قطعى بالاذن اليسرى، وسليمان على سليمان 50 سنة، كسر بالعمود الفقرى، وهدى سليمان على سليمان 20 سنة، بنزيف بالمخ، ولطيفات على سليمان 50 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد على سليمان 50 سنة، كسر بالذراع الأيمن، وأحمد محمد على سليمان 25 سنة، بجروح متفرقة بفروة الرأس.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام، لتلقى الإسعافات الأولية، لحين تماثلهم للشفاء، وتحرير المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق الواحات

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حادث تصادم سيارتين امام كمين الرسوة ببورسعيد



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة