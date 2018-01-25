إصابة شخصين وضبط 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

إصابة شخصين وضبط 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالفيومالخميس، 25 يناير 2018 02:43 م
اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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أصيب مواطنان، وضبطت الأجهزة الأمنية 3 آخرين، فى مشاجرة نشبت بقرية أبو جنير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، واستخدمت فيها الأسلحة النارية.
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بقرية أبو جندير، ووجود صابين، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين "ربيع ع ع" 55 سنة، فلاح، مصاب بطلق نارى بالبطن، والذراع الأيسر، و"محمد ص ع" 34 سنة، عامل مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى (طرف أول)، و"وليد ع" 23 سنة، عامل، و"أحمد ع ع" 45 سنة فلاح (طرف ثان)، وجميعهم مقيمين بقرية أبو جندير بمركز إطسا، ونشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تعدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول، وتم ضبط أفراد الطرف الثانى، وبحوزتهما طبنجة حلوان 9 ملم، و3 طلقات من ذات العيار، و فرد خرطوش عيار 16.
كما تم ضبط "عادل ع أ" 19 سنة، فلاح، وبحوزته فرد رصاص، والذى اتهمه الطرف الأول كمتهم ثالث بتحقيقات النيابة.
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